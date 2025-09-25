Gaziantep'te Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu: Yerel Uyum ve Strateji Tartışıldı

Gaziantep'te Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu düzenlendi

Sempozyumda ele alınan konular

Gaziantep Kent Konseyi tarafından Şehitkamil Sanat Merkezi'nde düzenlenen Göç Sivil Etkileşim Sempozyumu'nda göç, sığınmacı ve uyum politikaları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Etkinlik, yerel yönetimler, akademi ve kamu kurumlarının temsilcilerini bir araya getirdi.

Kent Konseyi Başkanı'nın değerlendirmesi

Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, yaptığı konuşmada kent konseyinin devletin çalışan mekanizmasına destek olduğunu vurguladı. Güzelbey, her şeyi devletten ve kamu kurumlarından beklemenin doğru olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Onları (Suriyeliler) misafir ederken hiçbir karşılık beklemedik. Ama yerelde bizim kendimizi ifade edeceğimiz veya dile getireceğimiz bir ortam olmadı. Hep mağduriyet üzerinden bu konuşuldu ama yereldeki mağduriyet hiçbir zaman dile getirilmedi. 2011'de başlayan açık kapı politikasıyla süreç devam ederken tarihi bir bakış açısı ve dönem içerisinde çok kısa sürdü. Bizim kendi yaşamımız içerisinde 14 yıl sürdü. 'Suriye'de hep beraber Emevi Cami'sinde en kısa sürede gidip namaz kılacağız.' dedik 14 yılda ancak gerçekleşti. Bununla birlikte süreç içerisinde programlama ve strateji anlamında bazı eksikliklerin olduğunu da hepimiz yaşayarak gördük."

Kültürel etkileşim ve yerel deneyimler

Gaziantep Kent Konseyi Göç ve Sığınmacılar Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Yücel Karadaş ise göçmenler ve yerel halk arasındaki kültürel farklılıklara dikkat çekti. Karadaş, kent halkının göçmenlerle özgün deneyimler yaşadığını ve Suriyeli vatandaşların ülkedeki yaşantılarına yönelik birçok çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Programa katılanlar

Programa, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Erkoç ile İletişim Başkanlığı Gaziantep Bölge Müdürü Mücahit Taşkın katıldı.

Sempozyum, göç ve uyum politikalarının yereldeki etkileri, strateji eksiklikleri ve kültürel etkileşimler üzerine yapılan sunumlar ve değerlendirmelerle sona erdi.

