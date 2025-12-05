Gaziantep’te Kasım’da Jandarma 'Çember' Operasyonlarında 2 bin 357 Şahıs Yakalandı

Gaziantep’te Kasım ayında jandarma 'çember' operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 357 şahıs yakalandı; 228’i tutuklandı.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 14:58
Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş çaplı çalışmalar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Kasım ayında çok sayıda 'çember' operasyonu gerçekleştirildi.

İl genelinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 357 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 228’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GAZİANTEP'TE JANDARMA EKİPLERİNİN KASIM AYINDA YAPTIĞI 'ÇEMBER' OPERASYONLARINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 2 BİN 357 ŞAHIS YAKALANDI. ŞÜPHELİLERDEN 228'İ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

