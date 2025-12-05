Gaziantep’te Kasım’da Jandarma 'Çember' Operasyonlarında 2 bin 357 Şahıs Yakalandı

Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda geniş çaplı çalışmalar

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şahısların yakalanmasına yönelik Kasım ayında çok sayıda 'çember' operasyonu gerçekleştirildi.

İl genelinde JASAT ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 357 şahıs yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 228’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

