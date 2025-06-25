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Gaziantep'te Kavga Kanlı Bitti: Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te bir kavgada bıçaklanan Mikail U. hastanede hayatını kaybetti, B.U. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.06.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 25.06.2025 16:36
Gaziantep'te Kavga Kanlı Bitti: Bıçaklanan Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Bıçaklama Olayı! Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir bıçaklama vakası sonucu bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Burak Mahallesi Ahmet Ziylan Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Tartışma Kavga Haline Döndü

Edinilen bilgilere göre, B.U. ile Mikail U. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine B.U., Mikail U.'yu bıçakla yaraladı.

Ağır Yaralı Olarak Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mikail U., hastaneye kaldırıldığında yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetti.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Bıçaklama olayının ardından B.U., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası çalışma yaptı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri...

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası çalışma yaptı.

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