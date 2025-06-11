Gaziantep'te Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Gaziantep’te Kaza: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, İslahiye-Nurdağı kara yolu üzerindeki Kozdere Kavşağı'nda gerçekleşti. İ.Ö. (40) yönetimindeki 41 AUZ 913 plakalı otomobil, İbrahim Halil Güngör (80) idaresindeki 27 SP 585 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle her iki sürücü de yaralanırken, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayatını Kaybeden Sürücü

Ağır yaralı olan İbrahim Halil Güngör, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası, bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı sürücüler gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.