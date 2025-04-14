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Gaziantep’te Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Kayıp

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 15:50
Gaziantep’te Otomobil ile Tır Çarpıştı: 2 Kayıp

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, tırla çarpışan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Topal G. (52) yönetimindeki 31 ADP 061 plakalı tır ile Mustafa Polat (29) tarafından kullanılan 34 KT 8311 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Nurdağı-Hatay kara yolu Fatih kavşağında meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan Mustafa Polat ile yolcu Hüsne Evren Polat (57), olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen yaralılar kurtarılamadı.

Kaza anı ise bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, seyyar haldeki tırın otomobille çarpışma anı ve kazanın ardından çevredekilerin yardıma koşmaları yer aldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

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