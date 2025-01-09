Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 09:44
Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen bir silah kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla harekete geçti.

Yapılan operasyon kapsamında, A.K, T.K, A.K, A.N. ve Y.D isimli şüphelilerin ikametgahlarında ve üzerlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir mavzer piyade tüfeği, 7 tabanca şarjörü, silahlara ait fişekler, 3 cep telefonu ve 60 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fiber Optik Dronlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çığır Açıyor: 20 Kilometre Derinliğe Kadar Uzasan Teknoloji
2
İİT'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki
3
ANKA, L-UMTAS Füzesiyle Hedefi 15 Bin Feetten Vurdu
4
Başkanlık Siber Güvenlikte Orkestrasyon Sağlayacak
5
Akar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti
6
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
7
Maduro: Gözaltındaki Paralı Askerler Arasında FBI Mensubu Bulundu

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek