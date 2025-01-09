Gaziantep'te Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde düzenlenen bir silah kaçakçılığı operasyonunda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu zanlıların yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonuyla harekete geçti.

Yapılan operasyon kapsamında, A.K, T.K, A.K, A.N. ve Y.D isimli şüphelilerin ikametgahlarında ve üzerlerinde arama gerçekleştirildi. Aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, bir mavzer piyade tüfeği, 7 tabanca şarjörü, silahlara ait fişekler, 3 cep telefonu ve 60 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.