Gaziantep'te Tır Otobüse Çarptı: 3 Kişi Yaralandı, 2'si Ağır

Gaziantep'te tır otobüse çarptı: 3 yaralı
Kaza İpekyolu üzerinde meydana geldi
Gaziantep'in İpekyolu üzerinde yolcu almak için otobüs durağında bekleyen Fatih D. idaresindeki 27 HO 1586 plakalı özel halk otobüsüne, İsmet E. yönetimindeki 63 ADV 309 plakalı tır çarptı.
Kazanın etkisiyle otobüs içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
