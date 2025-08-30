DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.464.907,56 -0,94%

Gaziantep'te Tır Otobüse Çarptı: 3 Kişi Yaralandı, 2'si Ağır

Gaziantep İpekyolu'nda tırın özel halk otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 17:10
Gaziantep'te Tır Otobüse Çarptı: 3 Kişi Yaralandı, 2'si Ağır

Gaziantep'te tır otobüse çarptı: 3 yaralı

Kaza İpekyolu üzerinde meydana geldi

Gaziantep'in İpekyolu üzerinde yolcu almak için otobüs durağında bekleyen Fatih D. idaresindeki 27 HO 1586 plakalı özel halk otobüsüne, İsmet E. yönetimindeki 63 ADV 309 plakalı tır çarptı.

Kazanın etkisiyle otobüs içinde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Gaziantep'te tırın özel halk otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tırın özel halk otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te tırın özel halk otobüsüne çarpması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Minibüs Devrildi: 1 Ölü, 15 Yaralı
2
Küresel Kararlılık Filosu Gazze'ye: "Geç geliyoruz ama asla pes etmeyeceğiz"
3
Hakkari'de Tır ile Pikap Çarpıştı: 4 Ölü, 1 Yaralı
4
Giresun Dereli'de Restoran Yangını: Sosyal Tesis Kullanılamaz Hale Geldi
5
Erdoğan: Kahraman Ordumuzu Yıpratmaya Çalışanlar Karşılarında Bizi Bulacak
6
Batı Afrika'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu: En Az 70 Ölü
7
Erdoğan: 'Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' Şiarı Adım Adım Hayata Geçecek

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta