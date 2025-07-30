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Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 17:08
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyon Detayları

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlar sonucunda A.D, T.K, ve H.M.K gözaltına alındı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen aramada 145 kök Hint keneviri ve 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hukuki Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.M.K, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer iki şüpheli A.D ve T.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Adreslerde...

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı. Adreslerde yapılan aramada 145 kök Hint keneviri ve 20 gram uyuşturucu ele geçirildi.

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