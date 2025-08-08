Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kilo 400 Gram Ele Geçirildi

Gaziantep'te gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda, bir otomobilde 5 kilo 400 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürüttü.

Gerçekleştirilen aramalarda, bir otomobildeki uyuşturucu maddeye ulaşıldı. Olayla ilgili olarak 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Gaziantep'te bir otomobilde yapılan aramada 5 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.