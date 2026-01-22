Gaziantep'te Yoğun Kar Başladı: Kent Kısa Sürede Beyaza Büründü

Gaziantep'te Yoğun Kar Başladı

22-23 Ocak uyarısının ardından kent kısa sürede beyaza büründü

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin pek çok noktası kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından, kar özellikle tipi şeklinde etkili olmaya başladı.

Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle ortaya çıkacak olumsuzlukları önlemek için çalışmalarına hız verdi.

Kar yağışının kentte bugün ve yarın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

