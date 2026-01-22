Gaziantep'te Yoğun Kar Başladı: Kent Kısa Sürede Beyaza Büründü

Meteoroloji'nin 22-23 Ocak uyarısının ardından Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yoğun kar kısa sürede kenti beyaza bürüdü; belediye ekipleri çalışmalara hız verdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:26
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:26
22-23 Ocak uyarısının ardından kent kısa sürede beyaza büründü

Gaziantep'te beklenen yoğun kar yağışı öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Kentin pek çok noktası kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından, kar özellikle tipi şeklinde etkili olmaya başladı.

Belediye ekipleri, kar yağışı nedeniyle ortaya çıkacak olumsuzlukları önlemek için çalışmalarına hız verdi.

Kar yağışının kentte bugün ve yarın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

