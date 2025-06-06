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Gaziantep ve Çevresinde Kurban Bayramı Namazları Coşkuyla Kılındı

Gaziantep ve çevre illerde Kurban Bayramı namazları, cemaatin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 06.06.2025 08:16
Güncelleme Tarihi: 06.06.2025 08:16
Gaziantep ve Çevresinde Kurban Bayramı Namazları Coşkuyla Kılındı

Kurban Bayramı Namazı Günü

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te bulunan camilerde Kurban Bayramı namazı coşkuyla kılındı. Özellikle Gaziantep'te, bayram dolayısıyla cemaat camilere büyük ilgi gösterdi ve yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep’te Namaz ve Vaaz

Sabahın erken saatlerinde Şehitkamil ilçesindeki Lütfiye Ali Kılçık Camisi'nde bulunan kalabalık, namaz öncesi vaaz dinledi. Yoğunluğun etkisiyle bazı vatandaşlar, namazlarını dışarıdaki cami avlusunda kılmak zorunda kaldı.

Şanlıurfa’da Tarihi Kalabalık

“Peygamberler şehri” olarak anılan Şanlıurfa'da vatandaşlar, bayram namazı için tarihi Balıklıgöl yerleşkesindeki camileri tercih etti. Camide yer bulamayanlar, avluda namaz kılarak bayramın manevi havasını yaşadı.

Kahramanmaraş’ta Duygusal Anlar

Kahramanmaraş'ta bayram namazı için gelenler, Abdulhamithan Camisi'ni doldurdu. Ezan öncesi camiyi dolduran cemaat, vaaz dinledikten sonra namaz ve hutbeden sonra yapılan dualarla bayram coşkusunu paylaştı.

Malatya’da Somuncu Baba Külliyesi’ne Yoğun İlgi

Malatya'da bayram namazını kılmak isteyenler camilere akın etti. Kentteki “Somuncu Baba” olarak bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu külliyeye gelenler camiyi doldurdu. Namazın ardından, camide muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, tekbir ve salavatlarla ziyaret edildi.

Adıyaman ve Kilis’te Bayramlaşma

Adıyaman'da, sabah saatlerinde camileri dolduran cemaat, Kurban Bayramı namazını Yeni Mezarlık Camisi'nde kıldı. Ardından, birbirleriyle bayramlaşarak bu özel günü sevinçle kutladılar. Kilis'te ise Hacı Ömer Faruk Kayabaş Camisi'nde İl Müftü Vekili Mustafa Taha Çıtlık’ın vaazı sonrası cemaat, dua ederek bayramlaşma geleneğini sürdürdü.

Malatya'da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Somuncu Baba adıyla...

Malatya'da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar camiyi doldurdu.

Malatya'da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Somuncu Baba adıyla...

Malatya'da bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar camilere akın etti. Somuncu Baba adıyla bilinen Şeyh Hamid-i Veli Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu külliyeye gelen vatandaşlar camiyi doldurdu.

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