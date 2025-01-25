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Gaziosmanpaşa'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı Güvenlik Kameralarında

Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 13:11
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 13:11
Gaziosmanpaşa'da Berber Dükkanına Silahlı Saldırı Güvenlik Kameralarında

Gaziosmanpaşa'da bir berber dükkanına düzenlenen silahlı saldırı, olay anını kaydeden güvenlik kameraları sayesinde belgelendi.

Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde gece saatlerinde, dört kişi berberde tıraş olurken, daha önceki bir husumet nedeniyle dışarı çıkarak kuaför Furkan Başkaya ile tartıştı. Başkaya, ortalığın karışmaması için kişilerin dükkandan ayrılmalarını istedi. Ancak, bu durum üzerine dört kişi, kuaförün üzerine saldırdı.

Olayı haber alan polis ekipleri, hızlıca olay yerine intikal etti. Şüphelilerden üçü kaçarken, biri gözaltına alındı. Yaşanan olay sonucunda hafif yaralanan Furkan Başkaya, iş yerini kapatıp hastaneye gitti.

Hastaneden dönen şüpheliler, bu kez kapalı olan berber dükkanına altı el ateş etti. Saldırganların ateş ettiği kurşunlar, dükkanın kepengine, camına ve içerideki televizyona isabet etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, saldırganları bulmak için çalışma başlattı. Bu arada, berber dükkanında yaşanan kavga ve dükkana düzenlenen silahlı saldırı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kuaför Furkan Başkaya, konuyla ilgili açıklamalarında, "Dün gece biri dükkanıma girip, müşteriyle tartıştı. Kavga çıkacağını anlayınca, 'Gidin başka yerde kavga edin.' dedim. Bana vurmaya başladılar. Üç-dört kişi dükkânımın içinde bana saldırdı. Polislerle hastaneye gittiğim sırada kepengi kapalı dükkanıma altı el ateş edildi. Şikayetçiyim. Dükkanımda hasar var. Camlar ve televizyonum kırılmış. Ben sadece dükkanımı korumak istedim," dedi.

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