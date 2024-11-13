Gaziosmanpaşa'da Beton Mikserinin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Gaziosmanpaşa'da Can Aldı!

Gaziosmanpaşa'da yaşanan üzücü bir olayda, 61 yaşındaki Şevket Çeper, beton mikserinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Sarıgöl Mahallesi Hamam Caddesi'nde meydana geldi.

Şevket Çeper, alışveriş yaptığı marketten çıkarken hızla gelen bir beton mikserinin çarpmasıyla yere yığıldı. Beton mikseri sürücüsü, olay sonrası hızla kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Çeper'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazanın ardından bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek, kaçan sürücünün tespit edilmesi için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Bu trajik olay, kentteki trafik güvenliği konusunda endişeleri artırırken, yetkililerin hızla gerekli önlemleri alması gerektiği bir kez daha gündeme geldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.