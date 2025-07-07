Gaziosmanpaşa'da Filistin İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Gaziosmanpaşa'da 'Özgür Filistin Bisiklet Turu' Heyecanı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziosmanpaşa Şubesi, Gazze'ye destek amacıyla düzenlediği "Özgür Filistin Bisiklet Turu" etkinliği ile dikkat çekti.

Pedal Çevirerek Filistin İçin Ses Verdiler

Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Yürüyüş Yolu'nda bir araya gelen çok sayıda katılımcı, Muharrem Camisi'ne kadar pedal çevirerek Gazze'ye desteklerini gösterdi. Katılımcılar, ellerindeki döviz ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar attılar.

Bisiklet turu boyunca, katılımcılar Filistin'e özgürlük çağrısı yaparak desteklerini dile getirdi.

AGD'nin Destek Mesajı

AGD Gaziosmanpaşa Şube Başkanı Ali İhsan Er, etkinlik sırasında yaptığı açıklamada, Filistin'in haklı mücadelesine desteklerinin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Er, bu tür farkındalık etkinliklerinin devam edeceğini ve Filistin meselesinin gündemde tutulmasının önemini belirtti.

Aşure İkramı ile Etkinlik Sonlandırıldı

Etkinliğin sonunda, muharrem ayı dolayısıyla Muharrem Camisi önünde katılımcılara aşure ikram edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziosmanpaşa Şubesince, Filistin'e destek için "Özgür Filistin Bisiklet Turu" düzenlendi. Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Yürüyüş Yolu'nda bir araya gelen çok sayıda katılımcı, Muharrem Camisi'ne kadar Gazze'ye destek için pedal çevirdi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Gaziosmanpaşa Şubesince, Filistin'e destek için "Özgür Filistin Bisiklet Turu" düzenlendi. Gaziosmanpaşa Beşyüzevler Yürüyüş Yolu'nda bir araya gelen çok sayıda katılımcı, Muharrem Camisi'ne kadar Gazze'ye destek için pedal çevirdi.