Gaziosmanpaşa'da Kumaş Deposunda Yangın Çıktı

Yangın Olayı Hakkında Bilgiler

Gaziosmanpaşa'da yer alan Karayolları Mahallesi'ndeki 648. Sokak'ta bulunan bir kumaş deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın meydana geldi.

Yangının Sebebi ve Etkileri

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle yoğun duman çevredeki alanlara yayıldı. Yangın, yanında bulunan bir iş yerine de sıçramasıyla, durumu daha da ciddileştirdi.

İtfaiye Ekiplerinin Müdahalesi

Olayın ardından, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmek üzere derhal olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Gaziosmanpaşa'da bir kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziosmanpaşa'da bir kumaş deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.