Gaziosmanpaşa'da Tankerin Çarptığı 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Trafik Kazası

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde, Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde trajik bir kaza meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Asel K. (15), 59 VD 425 plakalı bir tanker tarafından çarpıldı ve yaşamını yitirdi.

Sürücü Olay Yerinden Kaçtı

Olayın ardından, tanker sürücüsü kazayı gerçekleştirdikten sonra araçla birlikte olay yerinden uzaklaştı. Gözlerine inanılmaz bir şekilde kazayı görenlerin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

Polis ekipleri, kazanın olduğu alanda önlem alarak çalışmalara başladı. Sağlık ekipleri ise Asel K.'nin durumunu kontrol ettiklerinde, maalesef genç çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze ve Soruşturma Süreci

Asel K'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan çalışmalardan sonra tanker, ekiplerin müdahalesi ile geri çekildi. Bu trajik kazanın ardından, polis tanker sürücüsünü yakalamak için soruşturma başlattı.