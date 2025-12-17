DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,23 -0,07%
ALTIN
5.963,72 -0,76%
BITCOIN
3.697.263,53 1,28%

Gazipaşa'da Kamyonetin Çarptığı 61 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı 61 yaşındaki Ramazan Doğan, kaldırıldığı Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 21:12
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 21:12
Gazipaşa'da Kamyonetin Çarptığı 61 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti

Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı 61 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ekmel Mahallesi Fen Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Doğan (61)'a, Yusuf G. yönetimindeki 07 VIN 34 plakalı Hyundai marka kamyonet çarptı.

Çarpmanın ardından ağır yaralanan Ramazan Doğan için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Doğan hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ.

ANTALYA'NIN GAZİPAŞA’DA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR YAYA HAYATINI KAYBETTİ.

İLGİLİ HABERLER

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şişli'de Otomobil Yayaların Arasına Daldı — Kaza Anı Kamerada
2
Sarıgöl'de bıçaklanan genç Ahmet Aktürk yaşamını kaybetti
3
Moskova Bölgesi'nde Okulda Bıçaklı Saldırı: 10 Yaşındaki Öğrenci Öldü
4
Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı: İstanbul'da Uyuşturucu Soruşturması
5
Gazipaşa'da Kamyonetin Çarptığı 61 Yaşındaki Yaya Hayatını Kaybetti
6
Zelenskiy: Moskova’dan 'Gelecek Yıl Savaş Yılı' Sinyalleri
7
TESKİ: Çerkezköy'de Planlı Altyapı Çalışmasında Kontrollü Su Tahliyesi

31 Aralık Tatil mi? 1 Ocak 2026 Resmi Tatil ve Tatil Süresi

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor