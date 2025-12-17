Gazipaşa'da kamyonetin çarptığı 61 yaşındaki yaya hayatını kaybetti

Kaza Detayları

Kaza, saat 19.00 sıralarında Ekmel Mahallesi Fen Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Doğan (61)'a, Yusuf G. yönetimindeki 07 VIN 34 plakalı Hyundai marka kamyonet çarptı.

Çarpmanın ardından ağır yaralanan Ramazan Doğan için ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Doğan, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ramazan Doğan hayatını kaybetti.

Kazanın ardından kamyonet sürücüsü Yusuf G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

