DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.450.704,6 -0,62%

Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi: Hastalar Tehlikede

Aksa Şehitleri Hastanesi, jeneratör arızaları nedeniyle ameliyathane, yoğun bakım ve yenidoğan ünitelerinde kritik kesintilerle karşı karşıya. Acil büyük jeneratör çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 03:26
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 03:26
Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi: Hastalar Tehlikede

Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi: Hastalar Tehlikede

Jeneratör arızaları kritik birimleri çalışamaz hale getirdi

İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi, uzun süreli elektrik kesintileri nedeniyle hastaların hayatını tehdit eden bir krizle karşı karşıya.

Hastane yönetimi, ana jeneratörlerin yoğun kullanım ve zorlu koşullar nedeniyle defalarca hasar gördüğünü, bunun sonucu olarak hayati bölümlerin kesintisiz çalışmasının tehlikeye girdiğini duyurdu.

Yetkililer, hastanenin şu anda yalnızca biri orta, diğeri küçük kapasiteli iki jeneratörle faaliyet gösterebildiğini ancak bunun ameliyathaneler, yoğun bakım ve yenidoğan üniteleri gibi kritik bölümlerin ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini açıkladı.

Yönetim, binlerce hasta ve yaralının hayatını kurtarmak için en az 400 kilovolt amper kapasiteli büyük bir jeneratör sağlanması çağrısında bulundu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı da hastanelerde jeneratör eksikliği ve mevcut cihazların bakımının yapılamadığına dikkat çekti. İsrail’in geçişleri kapatması ve yedek parça girişini engellemesi nedeniyle jeneratörler onarılamıyor; ilaç, malzeme ve tıbbi ekipman sıkıntısı sürüyor.

Gazze’deki Filistin Hükümeti ve insan hakları raporlarına göre, İsrail ordusu aylarca süren saldırılar boyunca sağlık personelini, hastaneleri ve ambulansları hedef alarak sağlık sistemine kasıtlı olarak zarar verdi. Birleşmiş Milletler kuruluşları da sağlık sektörünün çökme riski konusunda defalarca uyarıda bulundu.

İsrail’in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında şu ana kadar 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti; çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 159 bin 490 kişi yaralandı; 9 binden fazla kişi kayboldu.

Yüz binlerce kişinin yerinden edildiği Gazze’de, 121’i çocuk olmak üzere 322 kişinin ölümüne yol açan kıtlık da yaşandı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Salihli'de Kamyonla Hafif Ticari Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
2
Gazze Aksa Şehitleri Hastanesi'nde Elektrik Kesintisi: Hastalar Tehlikede
3
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 103. Yılında Zafer Bayramı Fener Alayı
5
Şanlıurfa Birecik'te Motor Yağı Yüklü Tır Yangını Söndürüldü
6
ABD, Mahmud Abbas da Dahil Yaklaşık 80 Filistinli Yetkilinin Vizelerini İptal Etti
7
TBMM'de Olağanüstü 'Gazze' Oturumu: Liderlerden Sert Mesajlar

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı