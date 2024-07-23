Gazze'de 15 Bin Hasta Yurt Dışında Tedavi İstiyor

Gazze Hükümeti'nden Kritik Açıklama

Gazze'deki yönetim, İsrail saldırıları nedeniyle bölgede 15 bin yaralı ve hastanın yurt dışında tedavi edilmeye acil ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Bu durum, sağlık altyapısının çökmesi ve ilaç yetersizliği nedeniyle yaşanan ciddi sorunların bir yansıması olarak kaydedildi.

Sağlık Durumu ve İhtiyaçlar

Yapılan açıklamada, Gazze'de 60 bin hamile kadının sağlık hizmetlerindeki sıkıntılar nedeniyle risk altında olduğu, sürekli hastalığı bulunan 350 bin kişinin ise ilaç eksikliğiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Daha önce 71 binin üzerinde hepatit vakası ve 10 bin kanser hastasının tedaviye ihtiyaç duyduğu ifade edildi. Açıklamada, İsrail bombardımanları sebebiyle yaralıların ve hastaların yurt dışına çıkışlarının neredeyse imkansız hale geldiğine dikkat çekildi.

İsrail Saldırılarının Sonuçları

İsrail ordusunun 7 Ekim tarihinden bu yana yürüttüğü operasyonlar sonucunda en az 39 bin 90 Filistinlinin hayatını kaybettiği, bunların arasında 16 bin 172 çocuk ve 10 bin 798 kadının bulunduğu belirtildi. Ayrıca, 90 bin 147 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

7 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısı olan Refahı işgal etmesi, bölgedeki hastaların yurt dışına çıkışını neredeyse durma noktasına getirdi.