Gazze'de can kaybı 24 saatte 70 arttı: Ölü sayısı 62 bin 192'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 70 artarak 62 bin 192'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 646 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 36 kişinin öldüğü, 15 bin 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 117'sinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği; açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 112'si çocuk olmak üzere 271'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 192'ye, yaralıların sayısının 157 bin 114'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.