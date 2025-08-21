DOLAR
Gazze'de can kaybı 24 saatte 70 arttı: Ölü sayısı 62 bin 192'ye yükseldi

İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 70 kişi daha öldü; ölü sayısı 62 bin 192'ye, yaralı sayısı 157 bin 114'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 13:14
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 13:14
Gazze'de can kaybı 24 saatte 70 arttı: Ölü sayısı 62 bin 192'ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 24 saatte 70 arttı: Ölü sayısı 62 bin 192'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı verileri

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 70 artarak 62 bin 192'ye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 70 ölü ve 356 yaralı getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 646 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 45 bin 73 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de, İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 2 bin 36 kişinin öldüğü, 15 bin 64 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Yardım almaya çalışırken son 24 saatte 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 117'sinin yaralandığı bilgisine yer verildi.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği; açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının, 112'si çocuk olmak üzere 271'e çıktığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bin 192'ye, yaralıların sayısının 157 bin 114'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası
Adana Yüreğir'de Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
Bakan Göktaş Muğla'da: 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Kardeşlik Sofraları
İsrail Deyr el-Belah'da 200 Ailenin Sığınağını Bombaladı
TDT Fikri Mülkiyet Kurum Başkanları 1. Toplantısı Bişkek'te
Kütahya Gediz'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
