Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi: 24 saatte 34 ölü, 2 açlıktan

İsrail'in Gazze saldırılarında son 24 saatte 34 kişi daha yaşamını yitirdi; toplam can kaybı 65 bin 208'e çıktı. 2 kişi açlıktan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:26
Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi: 24 saatte 34 ölü, 2 açlıktan

Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verileri ve son 24 saat

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 34 artarak 65 bin 208'e yükseldi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 ölü ve 200 yaralı getirildiği belirtildi.

Saldırıların kapsamı ve yardım noktalarına saldırılar

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 653 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 54 bin 230 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 518'e, yaralananların sayısı ise 18 bin 449'a ulaştı.

Genel toplamlar içinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 208'e, yaralıların sayısının ise 166 bin 271'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Açlık ve insani kriz

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 442 olarak verildi ve bunların 147'si çocuk olarak belirtildi.

IPC daha önce Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan etmiş, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fethiye'de Kızılada'da 110 kg çöp toplandı — Uluslararası Kıyı Temizleme Günü
2
Bakan Güler, Ankara'daki 5. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde İnceleme Yaptı
3
Milano'da 'Buğday Tanesi'ne Uluslararası En İyi Film Ödülü
4
Rusya: Ukrayna'nın Savunma Tesislerini Uzun Menzilli Silah ve İHA'larla Vurdu
5
İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 65 bin 208'e Yükseldi
6
Gazze'de İsrail Saldırılarında 42 Kişi Hayatını Kaybetti
7
Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi: 24 saatte 34 ölü, 2 açlıktan

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü