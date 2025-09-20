Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi: 24 saatte 34 ölü, 2 açlıktan

Gazze'de can kaybı 65 bin 208'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı verileri ve son 24 saat

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre son 24 saatte 34 artarak 65 bin 208'e yükseldi.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 34 ölü ve 200 yaralı getirildiği belirtildi.

Saldırıların kapsamı ve yardım noktalarına saldırılar

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 12 bin 653 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 54 bin 230 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda ise 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısı 2 bin 518'e, yaralananların sayısı ise 18 bin 449'a ulaştı.

Genel toplamlar içinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bin 208'e, yaralıların sayısının ise 166 bin 271'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Açlık ve insani kriz

Ayrıca, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan yaşamını yitirenlerin sayısı 442 olarak verildi ve bunların 147'si çocuk olarak belirtildi.

IPC daha önce Gazze kentinde "kıtlık durumu" ilan etmiş, bunun eylül sonuna kadar Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah ve Han Yunus kentlerine yayılabileceği uyarısında bulunmuştu.