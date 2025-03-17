Gazze'de Çökmek Üzere Olan Binalar, Filistinlilerin Hayatını Tehdit Ediyor

Gazze'deki binaların çökme tehlikesi, İsrail'in abluka ve moloz kaldırma engeli nedeniyle artıyor.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 21:22
Gazze'de Çökmek Üzere Olan Binalar, Filistinlilerin Hayatını Tehdit Ediyor

Gazze'deki Çökmeye Yüz Tutan Binalar Tehlike Saçıyor

İsrail'in 15 aydan fazla süren saldırıları sonucunda Gazze'de ağır hasar gören binalar, bu binalarda yaşayan Filistinlilerin hayatını tehdit ediyor. Gazze hükümeti, çeşitli teknik ekipler aracılığıyla tespit edilen 220 binalık çökme tehlikesini vurguluyor.

Durumun Ciddiyeti

Hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yıkılma tehlikesi bulunan binalarda yaşayan insanların tahliye edildiğini belirtirken, çevredeki sakinlerin de uyarıldığını ifade etti. Buna rağmen, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle bu krizin üstesinden gelmenin zorluklarını dile getirdi.

Hayatlar Tehlikede

Maruf, gerekli ağır iş makinelerinin molozların kaldırılması için Gazze'ye girmesine izin verilmemesinin, yıkılmaya yüz tutmuş binalarda yaşayan binlerce Filistinli için hayatı tehdit eden bir durum oluşturduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, savaş nedeniyle evsiz kalan 280 binden fazla aile, alternatif barınma imkanı olmadığı için çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu binalarda yaşamak zorunda kalıyor.

Uluslararası Topluma Çağrı

Maruf, uluslararası topluma seslenerek, ablukanın kaldırılmasını, yıkılmak üzere olan binalar için gerekli ağır iş makinelerinin Gazze'ye girişine izin verilmesini ve yeniden inşa projelerinin hızlandırılması için acil harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

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