Gazze'de Hayatta Kalma Mücadelesi: Enver Ataullah'ın Duygulandıran Hikayesi

Gazze'de Savaşın Gölgesinde Yaşam Mücadelesi

Filistin Sağlık Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Birimi'nde görevli ve Türkiye mezunu olan Enver Ataullah, Gazze'de yaşanan zorlu koşulları anlattı. 7 Ekim 2023'te başlayan ve 471 gün süren İsrail saldırıları sırasında, günlük yaşamın nasıl bir kabusa dönüştüğünü gözler önüne serdi. Ataullah, bazı günler aç kalarak, açlık nedeniyle 20 kilo kaybettiğini ve bazen ot yediklerini belirtti.

Açlık ve Zor Günler

Ataullah, o dönem yaşadıklarını şöyle anlattı: "Bazı günleri yemek yemeden geçirdik. Önceden yediğimiz yemeğin yüzde 10'unu bile yiyemedik. Hayvan yemlerini un yaptık ve onu yedik. Çok zor günler geçirdik." Devamında, Gazze'de yaklaşık 100 bin ton bomba atıldığını, bunun her bir kişiye 40 kilo patlayıcı düşmesine denk geldiğini vurguladı.

Aile Kaybı ve Yaralanan Çocuklar

Ataullah, eşi ve kızı Sema'yı kaybettiğini, başka kızının ve oğlunun yaralandığını ifade etti. Yaralı çocuklarıyla hastanede geçirdiği günleri, her saniye sayarak yaşadıklarını belirtti: "471 gün diyoruz ama kaç saat, kaç dakika, kaç saniye çünkü biz saniye saniye sayıyorduk." Yaralı oğlu Muhammed'in, olayın psikolojik etkisinden kurtulamadığını ekledi.

Umudun Gücü

Gazze'de yaşananlara rağmen ataullah, halkın dayanma gücünden bahsetti. "Biz ümidimizi kesmiyoruz. Bunun için umutla sarıldık" dedi. Gazze'nin durumu için, "Burada Gazze, 17 senedir büyük bir hapishaneydi. Şu anda büyük bir mezar" ifadesini kullandı ve yardımların çoğunun bozuk gıdalardan oluştuğunu kaydetti.

Dünya Müslümanlarına Seslendi

Ataullah, son olarak Filistin, Mescid-i Aksa ve Gazze'nin unutulmaması gerektiğini belirterek, yardımlara ihtiyaç duyacaklarını ve dayanışmanın önemini vurguladı. "Ateşkes olsa da senelerce yardıma ihtiyaç duyacağız" dedi.