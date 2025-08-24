Gazze'de İşgal Planı: Hükümetten 'Yeni Bir İnsani Felaket' Uyarısı

Filistin hükümeti işgal planını sert şekilde kınadı

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze kentini işgal planının eşi görülmemiş yeni bir insani felaketin habercisi olduğunu vurguladı. Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, planın bölgede ciddi bir tırmanışa yol açacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu planın 500 binden fazlası çocuk olmak üzere 1,3 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze kentinde 100 binlerce sivil için doğrudan bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Herhangi bir işgal girişiminin, özellikle Gazze kenti ve kuzeydeki sağlık sisteminin planlı olarak tahrip edilmesi ve hastanelerin tam kapasiteyle çalışamaz hale gelmesi durumunda büyük bir savaş suçu teşkil edeceği, bunun insani krizi derinleştireceği ve binlerce hayatı tehlikeye atacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca bu tehditlerin İsrail'in toplu katliam ve zorla göç ettirme niyetini ortaya koyduğu belirtilerek uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve tüm insan hakları kurumlarına işgali engellemek, işlenen katliamı durdurmak, sivilleri korumak ve kentteki sağlık sisteminin işlevselliğini garanti altına almak için yasal ve uluslararası sorumlulukları gereği derhal harekete geçme çağrısı yapıldı.

Filistin hükümeti, halkın topraklarında büyük bir kararlılıkla direnmeye devam edeceğini ve bu suç politikalarının halkın iradesini kıramayacağını yineledi.

İsrail'in kararına ilişkin ayrıntılar

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos tarihinde bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre orduya Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri verildi, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarıldı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinlinin güneye kaydırılması, kentin kuşatılması ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilmesi öngörülüyor. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali planlanıyor.

Tarihi bağlamda, İsrail 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.