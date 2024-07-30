Gazze'de İsrail'in Saldırıları 298 Gündür Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Süregeldiği Saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 298 gündür süren saldırılarındaki can kaybı rakamları ürkütücü boyutlara ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 37 Filistinli yaşamını yitirdi ve 73 kişi yaralandı.

Son Gelişmeler

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden saldırılarında ölü sayısı 39,400’e, yaralı sayısı ise 90,996’ya yükseldi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu bildirildi, ancak sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu cesetlere ulaşılamıyor.

Ölülerin Çoğunluğu Kadın ve Çocuk

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edilirken, 10,000'in üzerinde Filistinlinin de kayıp olduğu belirtildi.

Gelişmeleri takip etmek ve yaşanan trajediyi anlamak adına gözler bölgedeki duruma çevrilmiş durumda.