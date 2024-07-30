Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gazze'de İsrail'in Saldırıları 298 Gündür Devam Ediyor

Gazze'de 298 gündür süren saldırılarda ölü sayısı 39,400'e ulaştı, yaralı sayısı ise 90,996'ya yükseldi.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 14:55
Gazze'de İsrail'in Saldırıları 298 Gündür Devam Ediyor

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Süregeldiği Saldırılar

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 298 gündür süren saldırılarındaki can kaybı rakamları ürkütücü boyutlara ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, son 24 saatte 37 Filistinli yaşamını yitirdi ve 73 kişi yaralandı.

Son Gelişmeler

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden saldırılarında ölü sayısı 39,400’e, yaralı sayısı ise 90,996’ya yükseldi. Ayrıca, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu bildirildi, ancak sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri, İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu cesetlere ulaşılamıyor.

Ölülerin Çoğunluğu Kadın ve Çocuk

Açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin büyük bir kısmının kadın ve çocuklardan oluştuğu ifade edilirken, 10,000'in üzerinde Filistinlinin de kayıp olduğu belirtildi.

Gelişmeleri takip etmek ve yaşanan trajediyi anlamak adına gözler bölgedeki duruma çevrilmiş durumda.

İLGİLİ HABERLER

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SBÜ farklı şehirlerde KPSS 50 puan ile en az lise mezunu büro personel alım ilanını şimdi yayımladı: Hemen başvurun

SBÜ en az 30 bin TL maaşlı, KPSS şartı olmadan kadın/erkek temizlik görevlisi alımını İstanbul ve Ankara'da yapıyor!

2024-2025 öğretim yılı için öğrencilere 9 ay boyunca 15 bin TL müjdesi az önce geldi

199 TL’den 99 TL’ye düştü! Her eve lazım üründen 3'er 5'er alınacak

3 ilde tamamen yasaklandı! Valilik peş peşe duyurdu: Giriş çıkış kapatıldı

Öğrencilere burs müjdesi! 12 ay boyunca 7 bin 500 TL şak diye hesabınızda

Bugün ve yarın son... Başvurmayan emekli 18.000 TL ek ödeme alamayacak!

Milyonlarca emeklinin beklediği haber! Ödemeler hesaplara yatırıldı: En az 2000 TL oldu

SGK'nın dev kredi faiz veya kar payı desteği başladı! İşte başvuru şartları

Resimdeki kalemlerden birini seçin! Seçtiğiniz tüylü kalem en belirgin özelliğinizi söylüyor

İş arayanlara büyük müjde o ilde 50 şoför ihtiyacı var!

EYT'li çalışanlara kötü haber! Rüyaları sona erdi: Bir anda kapının önünde bulacaklar