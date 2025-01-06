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Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 45.854'e Ulaştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik 458 gündür süren saldırılarında can kaybı 45.854’e yükseldi, son 24 saatte 48 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:41
Gazze'de İsrail Saldırılarında Can Kaybı 45.854'e Ulaştı

İsrail'in 458 gündür süren saldırıları, Gazze'de can kaybını giderek artırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan alınan son verilere göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45.854'e ulaştı.

Son 24 saat içinde gerçekleştirilen üç ayrı saldırıda 48 Filistinli yaşamını yitirirken, 75 kişi de yaralandı. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren hava saldırılarında yaralı sayısının 109.139'a çıktığı bildirildi.

Ayrıca, Gazze'de hâlâ enkaz altında olan ve yol kenarlarında bulunan ölülerin olduğu, ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin bu cenazelere ulaşamadığı kaydedildi.

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