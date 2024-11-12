Gazze'de Kaçış: Filistinlilerin Zorlu Çadır Hayatı

Kaçan Filistinlilerin Yeni Tehditleri

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyinde sürdürdüğü saldırılardan kaçan Filistinliler, Gazze kentinde yıkılmaya yüz tutan evler ya da okul ve stadyumlara kurdukları çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Rami el-Medhun, Cibaliya Mülteci Kampı’ndan yaptığı açıklamada, çadırda yaşamın zorluklarına dikkat çekerek, "Açıktaymışız gibi hissediyoruz. Özel hayat diye bir şey yok" dedi.

İnsani İhtiyaçlar Karşılanamıyor

Gazze’ye sığınan Filistinliler, aç ve susuz kilometrelerce yol yürüyerek bu noktaya geldi. Yıkık evlerde ve çadırlarda yaşamaya çalışanlar, su ve yiyecek gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çekiyor. Zamanında spor müsabakalarına ev sahipliği yapan Yermuk Stadyumu, şimdi bir çadır kentine dönmüş durumda.

Çadır Hayatının Zorlukları

Hamdi Emin, Beyt Lahiya’dan göç ederek Gazze’ye sığındığını, çadırda yaşamayı dayanılmaz bulduğunu söyledi. “Yiyecek, su ve döşek bulamıyoruz. Lavabolar ise yerinden edilenlere yetmiyor” diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

Rami el-Medhun, çadırda yaşamanın zorlayıcı olduğunu ve geceleri soğuktan yakınan aile üyeleri için gerekli eşyaların olmadığını ifade etti. “70’li yaşlardaki babam tüm gece soğuktan inliyor ama örtünecek bir şey yok” şeklinde konuştu.

Tehditler ve Çözümsüzlük

Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde çadır kuran Filistinliler, evlerine yakın olmanın özlemi ve tedirginlik içinde yaşamaktalar. Hişam Salim, “Burada yaşam çok meşakkatli. Su zor bulunuyor, özel hayat yok” diyerek çadır hayatından duyduğu rahatsızlığı belirtti.

Endişeler ve Korkular

Gazze’ye sığınan Ala Fayiz, yıkılmaya yüz tutmuş bir evde dört çocuğuyla birlikte kalırken, evlerin her sarsıldığında çocuklarının üzerine yıkılabileceğinden endişe duyduğunu belirtti. Ayrıca, Gazze’deki açlık sorununun da büyüdüğüne dikkat çekerek, halkın yiyecek bulamadığını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.