Gazze'de mahsur kalan Alman vatandaşı çifti MİT 4 günlük operasyonla bölgeden kurtardı

Filistin asıllı Alman vatandaşı Basyuni ailesi, 7 Ekim 2023’te İsrail’in Gazze’ye saldırmasıyla birlikte tehlikeli bir duruma düştü. Ailenin oğlu Loay el-Basyuni, NASA’da Füze Mühendisliği Ekibi’nin Direktörü olarak görev yapıyor.

Alman vatandaşı olan Filistin kökenli yaşlı çift Alya ve Muhammed el-Basyuni, bölgeden tahliye edilmek için oğulları Loay Basyuni’nin Almanya ve ABD’ye başvurmasına rağmen olumlu yanıt alamadı. Loay Basyuni, NASA’da Füze Mühendisliği Ekibi’nin Direktörü olarak çalışıyor.

Loay Basyuni’nin ailesi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden de yardım alamayınca MİT’in müdahalesiyle kurtarıldı. MİT, “Güvene Yolculuk” isimli operasyonla yaşlı çifti bölgeden çıkardı.

Refah Sınır Kapısı’na ulaşmak için 3 gün önce yola çıkan anne ve babanın bulunduğu 5 ambulanslık konvoya İsrail saldırdı. Saldırıda bir ambulans şoförü öldü, çiftin bindiği ambulans bombalardan kurtulup Şifa Hastanesi’ne geri döndü. Çiftin oğlu Loay Basyuni, NASA’da Füze Mühendisliği Ekibi’nin Direktörü olarak çalışıyor.

İsrail’in iletişimi kesmesiyle bölgede bağlantı kurmak çok zorlaştı. Gazze’den ambulansla çıkarılacak olan Alman vatandaşı Filistinli Basyuni çiftinin ambulansı sağlanamayınca OCHA, Kızılhaç ve Filistin Kızılayı yardıma koştu.

MİT’in operasyonu sayesinde Basyuni çifti, önceki gün ambulansla Gazze’den çıkarıldı. Mısır’ın izniyle Refah Sınır Kapısı’ndan geçen çift, Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği’ne ulaştı. Bir süre orada kalan Basyuni çifti, daha sonra Türkiye’deki ailelerine kavuştu. İsrail’in saldırılarına rağmen umudunu yitirmeyen Basyuni çifti, kendilerini kurtaranlara minnettarlıklarını dile getirdi.

MİT'İN OPERASYONU İLE ALMAN VATANDAŞI AİLE GAZZE'DEN KURTARILDI

Gazze’de MİT ve Mısır istihbaratının ortak operasyonuyla kurtarılan 75 yaşındaki Muhammed el-Basyuni ve 70 yaşındaki Alya el-Basyuni, AA’ya konuştu. Alman vatandaşı olan çift, Kasım 2023’te Gazze’den Almanya’ya dönmeyi planladıklarını ancak 7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırıları yüzünden bunu yapamadıklarını söyledi.

Baba Basyuni, 7 Ekim sabahı Han Yunus kentindeki evlerinde top ve füze seslerine uyandıklarını anlattı. "Büyük bir korku ve dehşetle uyandığımız sabah evimizi olduğu gibi bırakıp Gazze kentine kaçtık." diyen baba Basyuni, doktor olduğunu ve 2008’de emekliye ayrıldığını belirtti. Gazze’nin Derec Mahallesi’nde bulunan muayenehanesine 72 aile üyesiyle birlikte sığındığını söyleyen baba Basyuni, "Her gün füze ve top atışları ile savaş uçaklarının saldırıları altında kaldık. Ne su ne elektrik ne de yiyeceğimiz vardı. İsrail iletişimi de kesmişti" dedi.

Basyuni, aylar sonra kurtarılmak için ambulansların geldiğini duyduklarını anlattı. Gazze’nin güneyine doğru ilerlerken İsrail’in saldırısına uğradıklarını ve ambulans şoförünün hayatını kaybettiğini söyledi. Basyuni, saldırıdan sonra Şifa Hastanesi’ne kaçtıklarını ve oradan tekrar güneye doğru yola çıktıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bir süre sonra güneye doğru giderken İsrail askerlerinin kurduğu askeri kontrol noktasına yaklaştık. Burada araç kuyruğu olmuştu ve 5 saat boyunca araçta beklemek zorunda kaldık. En sonunda hepimizi ambulanstan indirdiler. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracı yukarıdan yanımıza yaklaşarak hepimizin fotoğraflarını çekti ve bizi bıraktılar."

TÜRKİYE FİLİSTİNLİ AİLE İÇİN DEVREYE GİRDİ

Baba Basyuni, o geceyi soğuk, açlık ve susuzluk içinde geçirdiklerini anlattı. "Üçüncü günün sabahı bir telefonla Türk Büyükelçiliğinin bizim için devreye girdiğini öğrendik. Sonra eşimle sınıra vardığımızda Almanya ve Türkiye büyükelçiliklerinden yetkililer bizi karşıladı." diye konuştu.

Dördüncü günün gecesini başkent Kahire'de geçirdikten sonra havalimanına doğru hareket ettiklerini ve Türk Büyükelçiliği yetkililerinin kendilerine eşlik ettiğini belirten Basyuni, şöyle devam etti: "Gerçekten çok takdire şayan bir tavırdı. Bize yemek, çay, kahve ikram ettiler. Elhamdülillah Türkiye’ye geldik. Daha sonra beni aldılar muayene ettiler." Türkiye'ye kendilerine sunduğu yardımdan dolayı minnettar olduğunu vurgulayan baba Basyuni, "Türkiye'ye bana ve eşime sunduğu yardım ve destek için gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum." dedi. Basyuni, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun korkunç olduğuna, İsrail ordusunun bölgede var olan su kuyularını dahi yıktığına dikkati çekerek, "Su kuyularını, su havuzlarını dahi vurdular. İnsanlar bir şişe su alabilmek için bile saatlerce kuyrukta bekliyor" ifadelerini kullandı.