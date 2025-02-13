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Gazze'de Refah Sınır Kapısı'ndan 452 Yaralı Mısır'a Geçti

Gazze'de son 12 günde 452 hasta ve yaralı, Mısır'a tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan ayrıldı. Yurt dışında tedavi bekleyen 15 bin hasta var.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 17:53
Gazze'de Refah Sınır Kapısı'ndan 452 Yaralı Mısır'a Geçti

Gazze'de Yaralıların Tedavi Süreci Devam Ediyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes kapsamında Gazze Şeridi'nde son 12 günde 452 hasta ve yaralının Mısır'a tedavi için Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptığı bildirildi.

Medya Ofisi'nden Açıklama

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, sosyal medya üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, son 12 günde Gazze'den 452 hasta ve yaralı ile birlikte onlara refakat eden 620 kişinin Refah'tan Mısır'a geçtiğini belirtti.

Tedavi Bekleyen Hasta Sayısı

Maruf, Gazze'de yurt dışında tedavi edilmesi gereken 15 bin hasta ve yaralı bulunduğuna dikkat çekerek, 12 günde yalnızca 452'sine geçiş izni verilmesinin altını çizdi.

Refah Sınır Kapısı'nın Durumu

Ateşkes sonrası, İsrail işgali altında bulunan Refah Sınır Kapısı, günlük 50 hasta ve 150 refakatçi ile sınırlı şekilde yurt dışındaki tedavi imkanlarına erişim sağlıyor.

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