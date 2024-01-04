Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda yeni bir aşamaya geçtiğini açıkladı. Ordunun sözcüsü, Gazze'nin bazı bölgelerinden çekilerek, kara operasyonlarını azalttıklarını, ancak hava saldırılarının devam edeceğini belirtti.

Gazze'de savaşın üçüncü aşamasına geçildi
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yedi aydır devam eden saldırılarında yeni bir strateji uygulamaya başladı. İsrail devlet televizyonu KAN, ordunun Gazze'nin bazı bölgelerinden çekildiğini ve daha küçük güçlerle savaşın üçüncü aşamasına geçtiğini duyurdu. 

Bu stratejinin, Gazze ile İsrail arasında bir tampon bölge oluşturmayı amaçladığı belirtildi. 

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yedi aydır devam eden saldırılarında yeni bir aşamaya geçtiğini medyaya yansıttı. İsrail medyası, ordunun bombardımanı sınırladığını ve birliklerinin çoğunu sınıra çektiğini bildirdi. 

İsrail ordusu, bu strateji değişikliğini resmen duyurmadı, ancak Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri bunu doğruladı. Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında 20 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

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