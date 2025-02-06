Gazze'de Şiddetli Hava Koşulları: Yüz Binlerce Filistinli Zor Durumda

Gazze'de yaşanan son durum, İsrail saldırıları sonrası büyük yıkımın gerçekleştiği bölgede, şiddetli yağış ve sert rüzgarın etkisiyle yüz binlerce Filistinliyi zor duruma soktu. Son 24 saattir devam eden olumsuz hava koşulları, hayati zorluklar yaratmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki yüz binlerce Filistinlinin soğuk hava ve yağışlarla mücadele ettiğini duyurdu. Açıklamada, "UNRWA, Gazze'de yerinden edilmiş insanlara çadır, şilte, battaniye ve giysi gibi acil ve uzun zamandır beklenen yardımları ulaştıran sahadaki en büyük kuruluş olmaya devam ediyor," ifadesine yer verildi.

Filistinlilerin zor günleri devam ediyor. İsrail saldırılarında evlerini kaybeden ve zorla yerinden edilen binlerce Filistinli, gece yarısından itibaren etkili olan şiddetli yağış, rüzgar ve soğuk hava nedeniyle daha da zorlu günler geçiriyor.

Gazze Belediyesi, İsrail ordusunun yaklaşık 16 ay süren saldırılarında altyapıyı hedef almasının ardından, Filistinlilerin bulunduğu çadırların yağmur ve kanalizasyon suları altında kaldığını duyurdu. Ayrıca Gazze'deki hükümet, bölgenin acil olarak karavan ve çadır ihtiyacının olduğunu, ancak İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini bildirdi.