Su Kayıplarını Önlemek İçin Altyapı Yenilenmeli

NKÜ Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, su kayıplarının azaltılması için altyapı yenilemesi, hızlı tamirat, yağmur suyu hasadı ve kademeli faturalandırma önerdi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 16:48
Su Kayıplarını Önlemek İçin Altyapı Yenilenmeli

Su Kayıplarını Önlemek İçin Altyapı Yenilenmeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını açıkladı.

Altyapı ve tamirat zorunlu

"Arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi oranda kayıp yaşanıyor. Bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması şart."

Tecer, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak belediyelerin kayıp ve kaçak sorunlarını öncelikli olarak çözmesi gerektiğini belirtti.

Yerel yönetimlere görevler

Kuraklığın etkilerini azaltmak için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Tecer, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Park ve bahçelerde kullanılan sulama sularının geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin önemine işaret eden Tecer, bunun suyun verimli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması açısından kritik olduğunu kaydetti.

Faturalandırma ile tasarruf

Tecer, faturalandırmada kademeli sisteme geçilmesinin tasarrufu teşvik edeceğini belirterek, "Çok tüketenden daha fazla, az tüketenden daha az ücret alınması önemli bir tedbir olacaktır." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan...

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını, bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yavuz Bülent Bakiler Vefat Etti: Türk Edebiyatının Milli Sesi
2
TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor
3
Nepal'de 2 yaşındaki Aryatara Shakya yeni 'yaşayan tanrıça' seçildi
4
Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir
5
İzmir'de Akıma Kapılan 2 Kişinin Ölümü Davasında Savcı Mütalaasını Açıkladı
6
İstanbul'da Kuyu-4: Uluslararası Uyuşturucu İddiasıyla 42 Sanık Yargılanıyor
7
Şi'den Ulusal Gün Mesajı: Ortak Değerler ve Gerçek Çok Taraflılık Vurgusu

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar