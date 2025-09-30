Su Kayıplarını Önlemek İçin Altyapı Yenilenmeli

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını açıkladı.

Altyapı ve tamirat zorunlu

"Arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi oranda kayıp yaşanıyor. Bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması şart."

Tecer, Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler arasında olduğunu vurgulayarak belediyelerin kayıp ve kaçak sorunlarını öncelikli olarak çözmesi gerektiğini belirtti.

Yerel yönetimlere görevler

Kuraklığın etkilerini azaltmak için yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü söyleyen Tecer, yağmur suyu hasadı uygulamalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

Park ve bahçelerde kullanılan sulama sularının geri dönüşümle tekrar kullanılabilir hale getirilmesinin önemine işaret eden Tecer, bunun suyun verimli kullanımı ve gelecek nesillere aktarılması açısından kritik olduğunu kaydetti.

Faturalandırma ile tasarruf

Tecer, faturalandırmada kademeli sisteme geçilmesinin tasarrufu teşvik edeceğini belirterek, "Çok tüketenden daha fazla, az tüketenden daha az ücret alınması önemli bir tedbir olacaktır." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, arıtma tesislerinden şebekelere ulaşan boru hatlarında ciddi kayıplar yaşandığını, bunun önlenmesi için altyapıların yenilenmesi ve tamirlerin hızlı şekilde yapılması gerektiğini söyledi.