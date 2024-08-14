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Gazze'de Sıla'nın Dramı: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Savaşın İzlerini Taşıyor

Gazze'de İsrail saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Sıla Husu, yaşadığı travmayı ve gelecekteki hayallerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:46
Gazze'de Sıla'nın Dramı: 7 Yaşındaki Kız Çocuğu Savaşın İzlerini Taşıyor

Gazze'de Yaşanan Yıkım ve Sıla Husu'nun Hikayesi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında ağır yaralanan 7 yaşındaki Sıla Husu, hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sıla, yaşadığı travmayı ve çocuklara olan sevgisini dile getirerek, dünya çocuklarına bir mesaj yolladı.

Hatice Okulu'ndaki Saldırı

27 Temmuz tarihinde, Deyr el-Belah’taki Hatice Okulu'na yapılan saldırıda yaralanan Sıla, "Ben Sıla Husu, 7 yaşındayım. Bizi bölgeden göçe zorladılar. Annemle kardeşlerimle birlikteyken şarapnellerden kurtulamadık" dedi.

Kafasının acısı ve hayalleri

Sıla, ambulansla Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildiğinde "Kafam acıyor ve kalbimin parçalandığını hissettim" şeklinde hislerini ifade etti. Sağ gözünde hasar bulunan Sıla, gelecekte doktor olmak istediğini belirterek, "Yurt dışında doktor olduktan sonra küçük çocukları tedavi etmeyi istiyorum. Dünya çocuklarına mesajım; onları çok çok seviyorum" dedi.

Ailesinin Zor Koşulları

Sıla'nın annesi, 8 kişilik ailenin zorla yerinden edildiğini söyleyerek, "İlk olarak Gazze kentinden çıkıp Deyr el-Belah’a geldik ve daha sonra Hatice Okulu'na sığındık. Okul güvensiz olduğunu biliyorduk" ifadelerini kullandı.

Annelerin Umutsuz Çığlığı

Filistinli anne, "Bir kadının çığlıklarla yardım istediğine dair televizyonda göreceğim bir olay başıma geldi" diyerek, durumu dramatik bir şekilde ifade etti. Daha sonra kızı için yardım çağrısında bulundu. "Yardımseverlerin benim kızımın tedavisini üstlenmesini dua ediyorum" dedi.

İsrail Saldırıları ve Çocukların Durumu

Sıla’nın annesi, devam eden saldırıların çocukların ruh halini nasıl etkilediğini anlatarak, "Gazze'deki savaş çocukları yorgun düşürdü. Temiz su bulamıyorlar ve fırlatılan her füze korkuya neden oluyor" dedi. Sıla'nın babası ise Gazze'den ayrı kalmış durumda ve güvenli bir yere gitmelerini istemiş.

Sonuçlar ve Sayılar

İsrail'in 313 gündür süren saldırılarında en az 39 bin 965 Filistinli hayatını kaybetti. Bu ölülerin 16 bin 314'ü çocuk. Sivil altyapı hedef alınıyor ve halk zor koşullarda yaşamaya devam ediyor.

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