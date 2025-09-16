Gazze'de Yetersiz Beslenme: Hastaneler Ölümle Savaşan Çocuklarla Dolup Taşıyor

Gazze'de Yetersiz Beslenme Hastaneleri Krize Sürüklüyor

Nasır Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar, Gazze'de uygulanan koşullar nedeniyle ağır yetersiz beslenme ve tedavi imkansızlıklarıyla mücadele ediyor. İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler, bir deri bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen çocuklarla dolup taşıyor. Açlık kaynaklı ölümlerde sürekli artış yaşanıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 146'sı çocuk, 428'e yükseldi. Hükümetin medya ofisi ise Gazze'de 650 bin çocuk için ölüm riski uyarısı yapıyor.

Hastanede tedavi olacak yer yok

Nasır Hastanesi'nde tedavi gören çocuklardan Kasım Zennun'un annesi Hanan Zennun, oğlunun protein eksikliği çektiğini ve Hartnup hastalığından muzdarip olduğunu aktarıyor. Anne, 'Gazze'de normal insanlara bile yiyecek yok, yetersiz beslenenler ne bulup yesin. Bu çocuğun et yemesi lazım. Kasım'ın erkek kardeşi de böyle, kız kardeşi ise aynı hastalıktan öldü. Oğlumu da kaybetmek istemiyorum. Hastanede yatak bile yok, yerde yatıyor.' diye konuştu.

'Ölmesini mi bekliyorsunuz'

Nasır Hastanesi'nde tedavi gören bir diğer çocuk Ercuvan ed-Duheyni (4) ise ciddi beslenme sorunları yaşıyor. Annesi Hanin Ebu Udvan durumu şöyle özetliyor: '(Ercuvan) 4 yaşında yürümüyor, konuşmuyor, hiçbir ilerleme yok, sadece 5 kilo. Proteinli gıda yok, ilaç da yok. Hastanede 20 gün kalıyoruz sonra eve gidiyor 1 ay kalıp hastaneye geri dönüyoruz. Hiçbir ilerleme yok. Ölmesini mi bekliyorsunuz?'

Açlıktan ölümler katlanarak arttı

Nasır Hastanesi Pediatri Bölümü Başkanı Doktor Ahmed el-Ferra, açlıktan ölümlerin Ağustos ve Eylül aylarında katlanarak arttığını belirtiyor. Ferra, 'Ağustos ayında açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı ölümler tavan yaptı. Eylül ayında da en az ağustos kadar belki de daha yüksek ölümler görmeyi bekliyoruz.' dedi.

Ferra, hastanedeki vaka artışını şöyle aktarıyor: 'Nasır Hastanesindeki yetersiz beslenme polikliniğinde sınır kapıları kapanmadan önce 20-30 yetersiz beslenme vakası görüyorduk şimdi bu sayı 120-140 vakaya kadar çıktı. Bunlardan 40'ı akut yetersiz beslenme sınıfına giriyor. Bu Gazze'de daha önce görülmemiş bir durum.'

Giren yardımlar hem miktar hem besin değeri bakımından yetersiz

Ferra, vakalardaki artışın nedenini de değerlendirdi: 'İlk olarak Gazze'ye giren yardım maddeleri, ihtiyacın sadece yüzde 10'unu karşılıyor. Yani 50 yardım tırı giriyor ama Gazze'ye günlük 600 tır girmesi lazım. İkincisi, bu yardımların adil bir şekilde dağıtılmaması ve ihtiyaç sahiplerine ulaşmaması. Üçüncüsü, giren yardımlar insanların ihtiyaçlarına göre değil İsrail'in keyfine göre belirleniyor. Yani protein değeri yüksek olan, süt ve süt ürünleri gibi ürünler girmiyor.'

Ferra, yetersiz beslenme vakalarının ve hasta yoğunluğunun arttığını vurgulayarak, 'Hastalar yatak bulamıyor ve koridorlarda, merdiven başlarında yatıyor. Bazıları da hastane bahçesine kurduğumuz çadırlarda tedavi görüyor. Bu izdiham nedeniyle hastanede bir felaket yaşıyoruz.' sözleriyle yaşanan sıkıntıyı dile getirdi.