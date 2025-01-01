Gazze'deki Aileler, Çocukları Soğuktan Korumak İçin Nöbet Tutuyor

İsrail'in sürdürdüğü saldırılarla zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde, çadırlarda kalan aileler, çocuklarının soğuktan donarak ölmesinden endişe ediyor. İslam Ahmed, yaşadıkları zorlu koşulları şu sözlerle dile getiriyor: "Çocuklar soğuktan donuyor. Isınmaları için hiçbir imkanımız yok. Çadırımızı su bastı. İçerde yataklar ve giysiler ıslandı."

Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılar nedeniyle insani bir krizle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler verilerine göre, her 10 kişiden 9'u yerinden edildi. Yıkıma uğramış bölgelerde yaşayan sığınmacılar, dondurucu kış koşullarıyla mücadele ediyor.

Seha Berbah isimli bir anne, "Çocuklarımızın soğuktan ölmesinden korktuğumuz için uyudukları zaman sürekli kontrol ediyoruz" diyerek, yaşadığı korkuyu ifade ediyor. Çadırların yanmış, yıpranmış ve kullanılamaz hale geldiğini belirten Berbah, sözlerine şöyle devam ediyor: "Bu durumdan böylesine etkilenirken, çocuklar ve bebekler nasıl dayanacak?"

Gazze'deki kamplarda kalan ailelerin yaşadığı zor koşulların yanı sıra, son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve soğuk hava dalgası, yaşam standartlarını daha da zorlaştırdı. Çadırların %81'i yıpranmış durumda ve 135 bin çadırın yaklaşık 110 bini kullanılamaz hale geldi.

Duygusal ve fiziksel zorluklarla boğuşan Gazzelilerin, bu koşullarda dışarıdan gelen yardımlara ulaşması da bir o kadar güç. Oxfam, 7 Ekim'den bu yana 1 milyon 700 bin kişinin Mevasi bölgesine sığındığını belirtirken, Sivil Savunma Müdürlüğü, binlerce yardım çağrısı aldıklarını açıkladı.