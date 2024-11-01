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Gazze'deki Avde Hastanesi'ne Hava Saldırısı Sonrası 14 Cenaze Üzerine Gelen Yaralılar

İsrail'in Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısı sonrası Avde Hastanesi'ne 14 cenaze ve çok sayıda yaralı getirildi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 18:27
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 18:27
Gazze'deki Avde Hastanesi'ne Hava Saldırısı Sonrası 14 Cenaze Üzerine Gelen Yaralılar

Gazze'deki Avde Hastanesi'ne Hayat Kayıpları ve Yaralılar Üzerine Yüklendiler

Gazze Şeridi'nde yer alan El-Avde Hastanesi, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine gerçekleştirdiği hava saldırıları neticesinde hastaneye 14 hayatını kaybetmiş kişi ile birlikte 69 yaralı getirildiğini açıkladı.

Açıklama ve Detaylar

Hastane yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik bombalamanın ardından 14 Filistinlinin cenazesinin ve 21'i ağır olmak üzere toplam 69 yaralının hastaneye ulaştığı belirtildi.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayla ilgili görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Yaşananlar, bölgede tansiyonun ne denli yüksek olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

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