Gazze'deki Çatışmalarda Bir İsrail Askeri Daha Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde meydana gelen çatışmalarda bir askerinin öldüğünü açıkladı. Ordunun yaptığı yazılı açıklamada, hayatını kaybeden askerin çavuş rütbesinde olduğu belirtildi.

Dün de Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda, biri binbaşı, diğeri yüzbaşı olmak üzere iki İsrail askeri yaşamını yitirmişti. Kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı 393'e ulaşmış durumda.

7 Ekim 2023'ten itibaren ise genel olarak ölen asker sayısının 828 olduğu ifade edildi.