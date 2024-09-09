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Gazze'deki Çocuk Felci Aşılama Kampanyası: 446 Binden Fazla Çocuk Aşılandı

Gazze Şeridi'nde DSÖ tarafından 446 binden fazla çocuğa çocuk felci aşısı uygulandı. Sağlık ve barış çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:19
Gazze'deki Çocuk Felci Aşılama Kampanyası: 446 Binden Fazla Çocuk Aşılandı

DSÖ'den Gazze'deki Aşılama Raporu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül tarihinden bu yana devam eden çocuk felci aşılama kampanyası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Aşılama Kampanyası Detayları

Ghebreyesus, Gazze'nin güneyinde başlatılan kampanya ile birlikte 446 binden fazla çocuğun aşılandığını belirtti. Aşılama sürecinin sona erdiğini ancak 5 sağlık tesisinin aşılamalara devam edeceğini vurguladı.

İnsani Ara Çağrısı

Aşılama bölgelerinde çatışmalara insani ara verilmesinin önemine dikkat çeken Ghebreyesus, bu sayede kampanyanın tüm Gazze Şeridi'nde başarıyla tamamlanabileceğini kaydetti.

Yeni Aşılama Hazırlıkları

Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki aşılama sürecinin hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Gazze'deki çocuklar yalnızca çocuk felci aşısını değil, kalıcı barışı da hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'nın İlk Vakası

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. 600 binden fazla çocuğu kapsayan aşı kampanyası DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA işbirliğiyle başlatılmıştı. Gazze’de 10 yaş altı çocuklara yönelik aşılamalar Han Yunus kentinde 31 Ağustos'ta başlamıştı.

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