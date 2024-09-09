Gazze'deki Çocuk Felci Aşılama Kampanyası: 446 Binden Fazla Çocuk Aşılandı

DSÖ'den Gazze'deki Aşılama Raporu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde 1 Eylül tarihinden bu yana devam eden çocuk felci aşılama kampanyası hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Aşılama Kampanyası Detayları
Ghebreyesus, Gazze'nin güneyinde başlatılan kampanya ile birlikte 446 binden fazla çocuğun aşılandığını belirtti. Aşılama sürecinin sona erdiğini ancak 5 sağlık tesisinin aşılamalara devam edeceğini vurguladı.
İnsani Ara Çağrısı
Aşılama bölgelerinde çatışmalara insani ara verilmesinin önemine dikkat çeken Ghebreyesus, bu sayede kampanyanın tüm Gazze Şeridi'nde başarıyla tamamlanabileceğini kaydetti.
Yeni Aşılama Hazırlıkları
Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki aşılama sürecinin hazırlıklarının sürdüğünü belirterek, "Gazze'deki çocuklar yalnızca çocuk felci aşısını değil, kalıcı barışı da hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Filistin Sağlık Bakanlığı'nın İlk Vakası
Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze'de ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu. 600 binden fazla çocuğu kapsayan aşı kampanyası DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF ve UNWRA işbirliğiyle başlatılmıştı. Gazze’de 10 yaş altı çocuklara yönelik aşılamalar Han Yunus kentinde 31 Ağustos'ta başlamıştı.