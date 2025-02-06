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Gazze'deki Filistinli Çocuklardan Trump’a Sert Tepki: 'Vatanımızı Terk Etmeyeceğiz'

Filistinli çocuklar, Trump'ın Gazze'yi boşaltma çağrısına karşı vatanlarını terk etmeyeceklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 11:16
Gazze'deki Filistinli Çocuklardan Trump’a Sert Tepki: 'Vatanımızı Terk Etmeyeceğiz'

Filistinli Çocukların Trump'a Cevabı

Gazze'de yaşayan Filistinli çocuklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin boşaltılması yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. 13 yaşındaki Enes Arafat, bölgedeki bombardımanların ortasında hayatta kalmaya çalışırken, "Gazze’de kalacağım ve asla gitmeyeceğim," diyerek kararlılığını ifade etti.

Çocukların Mesajı: 'Kimse Bizi Çıkaramaz'

Trump’ın açıklamalarının ardından, Gazze’de yaşayan diğer çocuklar da aynı şekilde yüksek sesle dirençlerini dile getirdiler. 13 yaşındaki Atıf Ebu Cerad, "Gazze’den çıkarmaya çalışıyorlar, ancak direneceğiz," dedi. Ebu Cerad, aynı zamanda bu toprakların başka bir ülkeyle karşılaştırılamayacağını vurguladı: "Ne Ürdün’e, ne Amerika’ya!"

Barış İçin İsyan

10 yaşındaki Zinet ise, Trump'ın niyetini kınayarak, "Biz burada oturuyoruz. Ne Mısır, ne Ürdün, ne de Amerika vatanımızın karşılığı olabilir. Filistinli çocuklar barış içinde yaşamak istiyor," diye belirtti. 11 yaşındaki Heya Tafiş de "Asla Gazze'den çıkmayacağız," şeklinde konuştu.

İnşa ve Direniş Mesajı

17 yaşındaki Vela el-Halwu, "Trump’ın kararı Gazze halkı tarafından kesinlikle reddedildi. Normal bir hayat yaşıyorduk ama bunların hepsi değişti. Zor koşullara rağmen Gazze'yi yeniden inşa edeceğiz," diyerek geleceğe dair umudunu paylaştı.

Trump'ın Planı ve Tepkiler

Donald Trump, Gazze'yi yönetme planlarını açıklarken, bölgedeki yıkım ve insan kayıplarına dair kaygılar taşımadan, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak," şeklinde ifadeler kullandı. Ancak, Gazze halkının kararlı tepkisi, bu tür bir tasavvurun kabul görmeyeceğine işaret ediyor.

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