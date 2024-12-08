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Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Elektrik ve Oksijen Kesildi

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde elektrik ve oksijen kesintisi yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:51
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:51
Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi'nde Elektrik ve Oksijen Kesildi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi, son günlerde yaşanan yoğun saldırılar nedeniyle büyük bir felaket ile karşı karşıya. Beyt Lahiya beldesinde yer alan hastanede, elektrik, su ve oksijen kesintileri meydana geldi.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, cumartesi akşamından bu yana hastanedeki durumu daha da kötüleştiren elektrik ve oksijen kesintisi, hayati ameliyatların yapılamamasına neden oluyor.

Hastane Müdürü Husam Ebu Safiyye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun hastaneyi yoğun şekilde bombaladığını, bu saldırılar sonucunda sağlık ekiplerinden bazılarının yaralandığını belirtti.

Ayrıca, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin hastaneye doğrudan yarım saat boyunca ateş açtığını ve bu saldırıların sonucunda elektrik aksamında yangın çıkarak elektriklerin kesildiğini ifade etti.

Bu gelişmeler, Gazze'deki sağlık sisteminin içindeki zor koşulları ve acil durumlara dair hazırlıksız kalmayı gözler önüne seriyor.

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