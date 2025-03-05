Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 48 Bin 440'a Ulaştı

İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı son rakamlarla 48.440'a yükseldi. Yaralı sayısı 111.845 olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:35
Gazze'deki Saldırılarda Ölü Sayısı 48 Bin 440'a Ulaştı

Gazze'deki Felaket Tavan Yapıyor

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlayan saldırıları sonrasında Gazze Şeridi'nde ölü sayısı dramatik bir şekilde artmaya devam ediyor. Son raporlara göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 48.440'a yükseldi.

Son 24 Saattte Yaşanan Gelişmeler

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, ateşkese varılan tarihten bu yana son 24 saatte enkaz altından çıkarılan 30 kişi dahil olmak üzere toplam 35 cenazenin hastanelere ulaştığını duyurdu. Ayrıca, bu süreçte 10 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail'in Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği bilgisi paylaşıldı. 19 Ocak'tan bu yana yaşanan saldırılar sonucunda, 116 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 490 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Yaralı sayısının 111.845'e ulaştığı ifade edilen açıklamalarda, Gazze'deki insani durumun her geçen gün daha da kritik hale geldiği vurgulanıyor. Uluslararası toplumun bu trajediye kayıtsız kalmaması gerektiği yönünde çağrılar artıyor.

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