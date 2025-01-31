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Gazze'den Hasta ve Yaralıların İlk Grubu Refah Sınır Kapısı'ndan Geçiş Yapacak

Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralıların ilk grubu, yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacak.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:37
Gazze'den Hasta ve Yaralıların İlk Grubu Refah Sınır Kapısı'ndan Geçiş Yapacak

Geçişler Başlıyor

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hasta ve yaralardan oluşan ilk grubun yarın Refah Sınır Kapısı'ndan geçiş yapacağı bildirildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, bu konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama Detayları

Açıklamada, "İlk hasta ve yaralı grubu, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Refah Sınır Kapısı'ndan yola çıkacak" denildi. Bakanlık, hastaların ve refakatçilerinin seyahat prosedürlerini düzenlemek amacıyla telefonla iletişim kurulacağını da belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hasta ve yaralıları taşıyan otobüslerin hazırlanıp Refah Sınır Kapısı'na doğru hareket etmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Refah Sınır Kapısı'nın Durumu

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberlere göre, Tel Aviv ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde Refah Sınır Kapısı'nın bugün öğleden sonra açılması planlanıyor. Gazze ile Mısır arasında yer alan bu kritik geçiş noktası, İsrail ordusu tarafından 7 Mayıs 2024'te işgal edilmişti ve o tarihten bu yana kapalı kalmıştı.

19 Ocak'ta imzalanan ateşkes anlaşmasının maddeleri arasında, Refah Sınır Kapısı'nın yeniden geçişlere açılması da yer almaktadır.

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