Gazze Direnişini Sahneye Taşıyan 'Bir Taşın Hafızası' Oyunu AKM'de

'Bir Taşın Hafızası' Tiyatrosu Yarın AKM'de

Filistin gündemini ön planda tutmak için Tiyatro Teyakkuz ve YediHilal işbirliğiyle hazırlanan tek perdelik tiyatro oyunu "Bir Taşın Hafızası", yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak.

YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı, bu projeyle Filistin'e destek olmak amacıyla üniversiteli gençlerden oluşan bir ekip kurduklarını belirtti. Paçacı, 7 Ekim'den bu yana çeşitli çalışmalara imza attıklarını ve gençliğin heyecanını sahneye taşımayı amaçladıklarını ifade etti.

Gazze Direnişinin Temsilcisi Olacak

Paçacı, "Bir Taşın Hafızası" eseri üzerinden Gazze direnişinden ilham aldıklarını dile getirerek, gençlerin kolektif çalışmasının sonucunda bu projenin hayata geçirildiğini anlattı. Tiyatro Teyakkuz'un amatör ruhu ile profesyonel bir oyun oluşturduğu için mutluluk duyduklarını belirtti.

YediHilal, sanatın gücüne inandıklarını vurgulayarak, çeşitli kültürel etkinliklerle bu gücü pekiştirdiklerini aktardı. Paçacı, "Sanat, bizim dava ve derdimizle bir araya geldiğinde önemli bir c value kazanıyor" dedi.

Projenin Başlangıcı ve Gelişimi

Oyunun yazarı ve yönetmeni Hakan Hüseyin Gül, projenin ilk fikrinin geçen yaz doğduğunu ve YediHilal'in bu konudaki vizyonunun oldukça kıymetli olduğunu belirtti. Gül, gençlerle profesyonel bir yapı oluşturmak için eğitim süreci başlatıldığını, akademisyenlerin ve uzmanların katkısıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Provaların ardından, genç oyuncuların Filistin'i anlatan eserde yer almak istemesiyle birlikte çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi. Gül, bu süreçte tüm oyuncuların büyük bir özveri gösterdiğini ifade etti.

Oyunun Teması ve Anlamı

“Bir Taşın Hafızası” adlı oyunun konusu, genç yaşında Filistin'de derin bir dönüşüm geçiren bir İngiliz gazeteci olan David'in, Müslüman olup adlı Yusuf olarak geri dönmesini ve oğlu John'un ona eşlik etmesini yansıtıyor. Yusuf'un, geçmişiyle yüzleşmesi ve Filistin halkıyla olan ilişkisi, vicdanı ve gazetecilik anlayışı arasındaki çatışmayı ortaya koyuyor.

Oyun, hem Filistin'in hem de insanlığın sesi olma misyonunu üstleniyor. Yusuf, geçmişiyle birlikte evrensel bir vicdan çağrısı yaparken, oğlu John'un yıllar yıllar sonra gerçeklerle hesaplaşmasını sağlıyor.

Destek veren tüm ekip üyelerine teşekkür ederek, yarınki gösterime tüm sanatseverleri davet eden YediHilal, Filistin'in sesi olmaya devam ediyor.

Tiyatro oyunu "Bir Taşın Hafızası", yarın akşam Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak. Tiyatro Teyakkuz ve YediHilal işbirliğiyle Filistin'e destek olmak amacıyla üniversiteli gençler tarafından hazırlanan oyun, Gazze direnişini sahneye yansıtacak. Oyunu yazan ve yöneten Hakan Hüseyin Gül (sağda), YediHilal Genel Başkanı Samet Paçacı (ortada) ve yardımcı yönetmen Samet Demir (solda), AA muhabirine açıklamalarda bulundu.