Gazze Hükümeti: İsrail Yanlış Bilgiler Yaymakta

Gazze Hükümetinden Açıklama

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinde gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hükümet, İsrail'in dünya kamuoyunu yanıltmaya yönelik uydurma söylemler ürettiğini duyurdu.

İsrail'in Saldırıları

Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik vahşi cinayetlerini örtbas etmek için yalanlar uyduruyor." ifadesine yer verildi. Açıklamada, saldırı sonucunda hayatını kaybedenlerin naaşlarının çıkarılması ve yaralıların tedavi edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, hastanelerin ve sağlık merkezlerinin işlevsiz hale geldiği vurgulandı.

Yanlış Algı Oluşturma Çabaları

İsrail'in dünya medyasındaki algı yaratma çabalarına değinilen açıklamada, "İsrail ordusu yalanları, sahte beyanları ve uydurma söylentileri yayarak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyor. Bu, yerinden edilmiş insanların çadırlarını hedef aldığı korkunç katliamı meşrulaştırmaya yönelik başarısız bir girişimdir." denildi.

Ayrıca, İsrail'in El-Mevasi bölgesindeki yerinden edilmiş sivillere karşı gerçekleştirdiği katliamdan ABD yönetiminin sorumlu olduğu ifade edildi.

Son olarak, İsrail savaş uçaklarının Han Yunus'un batısında yerinden edilen sivillerin kaldığı çadırlara gerçekleştirdiği 3 füze saldırısında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.