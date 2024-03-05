Gazze katliamına karşı insani ateşkes talebi! Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib "Hedef uluslararası bir barış konferansı"

Lahbib, Belçika’nın merkezi Brüksel’de bulunan Melsbroek askeri havaalanında bir AA muhabiriyle görüştü. Ülkesinin Gazze’ye askeri uçakla havadan insani yardım gönderme operasyonunu değerlendiren Lahbib, “Gazze’deki durum, tam anlamıyla bir insani felakettir.” şeklinde konuştu. Lahbib, Gazze’de acilen bir ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti.

FİLİSTİN DEVLETİ’NİN TANINMASI KONUSUNU CİDDİYE ALIYORUZ!

Gazze’deki insani krizin kalıcı bir çözümünün, iki devletli bir çözüm olduğunu belirten Lahbib, “Filistin devletinin tanınması konusunda Belçika’daki bölgesel hükümetlerle ortak bir anlayışımız var. Bu konuyu ciddiye alıyoruz.” şeklinde ifade etti.

Lahbib, Belçika Federal Hükümeti’nin Filistin devletini tanımak için “uygun zamanı” beklediğini belirtti ve “Eğer Belçika şu anda tek başına Filistin devletini tanırsa, bu sadece sembolik bir beyan olur.” şeklinde değerlendirdi.

Filistin halkının sembolik hareketlerden daha fazlasını hak ettiğini vurgulayan Lahbib, “Bu yüzden, siyasi görüşmeleri tekrar başlatmak ve iki devletli bir çözüm sağlamak için bir barış konferansına ev sahipliği yapmaya hazırım.” dedi.

BELÇİKA'NIN GAZZE'DEKİ DURUMA KARŞI YAKLAŞIMI

Belçika, 1 Ocak itibariyle Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürütmekte olup, İsrail’in sivil halka yönelik eylemleri karşısında belirgin bir duruş sergilemektedir.



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarılarına destek olan Belçika, AB liderler zirvelerinde de durumla ilgili net bir duruş sergilenmesi ve acil ve sürekli bir ateşkes çağrısında bulunulması talebini dile getirmiştir.





Belçika, zirvelerde Batı Şeria’daki şiddet yanlısı yerleşimcilerin yaptırımlara tabi tutulması konusunu da gündeme getirmiştir.

Belçika, Birleşmiş Milletler’in Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) hakkında ortaya atılan iddiaların temelsiz olduğunu belirtmiş ve bu kuruluşun finansmanına devam etmiştir.

İsrail’e yönelik silah ambargosu ve yasa dışı yerleşimlerin ürünlerinin boykotu gibi konular, Belçika’daki bölgesel parlamentoların gündemini uzun bir süre boyunca işgal etmiştir.