Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı Üçlemesi Tanıtıldı

Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı Üçlemesi Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti

Gazze direnişinin çeşitli boyutlarını derinlemesine ele alan "Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı" üçlemesinin tanıtım toplantısı Taksim Cami Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Süleyman Ceran editörlüğünde Ekin Yayınları tarafından hazırlanan eser, İnsan, Mekan ve Sembol isimli üç kitaptan oluşuyor ve Türkiye'den 83, Filistin'den ise 10 yazar, akademisyen ve aktivistin ortak çalışmasının bir ürünü.

Etkinliğe pek çok ünlü yazarın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımı dikkat çekti. Katılımcılar arasında Kenan Alpay, M. Beşir Eryarsoy, İsmail Akıncı, Hamza Türkmen, Mustafa Özel, Adem Özköse, Asım Öz, Adem Turan, Hüseyin Akın, Ali Emre ve Aşkın Yıldız yer aldı.

Özgürlüğü Haykırmak İçin Bir Araya Geldik

Ekin Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Murat Ayar, etkinlikte yaptığı konuşmada Filistin direnişinin tanınmış isimlerinden Abdullah Galib Bergusi'nin sözlerini aktararak, "Eli kalem tutan bu davayı yazsın. Hitabeti güçlü olan bu davayı konuşsun...", diyerek direnişin önemine vurgu yaptı. Ayar, "Biz de susmamak için bir araya geldik, kelimelerle, cümlelerle haykırmak için. Çünkü bizler acılarımızı sessizce değil, anlatarak taşımaya çalışıyoruz." dedi.

Kızıl Kapı isminin bir şiirden ilhamla seçildiğini belirten Ayar, "Hürriyetin kızıl bir kapısı vardır ancak mücadele eden eller onu açabilir" diyerek Gazze’nin özgürlük mücadelesine atıfta bulundu.

Gazze'ye Armağan Edilen Eser

Üçlemenin editörü Süleyman Ceran ise, Hazreti Muhammed'in, "Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta..." sözünü hatırlatarak, Gazze’de yaşananların sadece empati ile anlaşılabileceğine dikkat çekti. Ceran, "Bu eseri Gazze'nin tüm onurlu üyelerine ithaf ediyoruz." şeklinde konuştu. Gazze’nin şehitlerine, annelerine ve türlü zorluklar içinde yaşayan insanlara saygı duruşunda bulundu.

Etkinlik, yazarların konuşmalarının ardından sanatçı Mehmet Ali Aslan'ın söylediği ezgilerle sona erdi.

Gazze direnişini farklı boyutlarıyla ele alan "Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı" tanıtım toplantısı Taksim Cami Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Süleyman Ceran'ın editörlüğünde Ekin Yayınları tarafından hazırlanan ve İnsan, Mekan, Sembol isimli üç kitaptan oluşan eser, Türkiye'den 83, Filistin'den 10 yazar, akademisyen ve aktivistin ortak emeğiyle hazırlandı.

Gazze direnişini farklı boyutlarıyla ele alan "Gazze'nin Hafızası: Kızıl Kapı" tanıtım toplantısı Taksim Cami Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Süleyman Ceran'ın editörlüğünde Ekin Yayınları tarafından hazırlanan ve İnsan, Mekan, Sembol isimli üç kitaptan oluşan eser, Türkiye'den 83, Filistin'den 10 yazar, akademisyen ve aktivistin ortak emeğiyle hazırlandı.