Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan Acil Uyarı: İlaçlar Tükeniyor, Hastaların Hayatı Tehlikede!

Gazze Şeridi'nde Sağlık Bakanlığı, bölgede yaşanan ilaç sıkıntısının hastalar için ciddi sonuçlar doğurabileceğine dair acil bir uyarıda bulundu. Bakanlık, çocuklara özel aşıların ve ilaçların Gazze'ye girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapılmasını talep etti.

Bakanlığın birinci basamak sağlık hizmetleri genel müdürü Ahed Samur, yaptığı açıklamada, "Birinci basamak sağlık hizmetleri için gerekli birçok ilaç tamamen tükendi, diğer birçok ilaç ise tükenme noktasına yaklaştı. Bu durum hastalar için ciddi sonuçlar doğurabilir." diye belirtti.

Samur ayrıca, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı tam ablukanın hastaların ilaç ve tıbbi malzemelere erişimini engellediğini vurgulayarak, yaşlılar ve çocuklar gibi toplumun kırılgan kesimleri için büyük bir eksiklik yaşandığını ifade etti.

İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması nedeniyle kırılgan gruplar arasında salgın hastalıkların yayılma riskinin arttığını kaydeden Samur, zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının artmasının birinci basamak sağlık hizmetlerinde ciddi aksaklıklara neden olduğunu da sözlerine ekledi. Az sayıda kalmış sağlık merkezlerinin aşırı kalabalıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Samur, uluslararası topluma acilen harekete geçmesi ve abluka ve kuşatmayı sona erdirmesi için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü'ne de çocuklara yönelik ilaç ve aşıların Gazze'ye girişini sağlamak üzere tüm çabaları seferber etmesi için çağrıda bulundu.