DOLAR
41,19 -0,03%
EURO
48,31 -0,02%
ALTIN
4.758,2 -0,05%
BITCOIN
4.539.974,51 1,17%

Gazze Yönetimi: İsrail 'Güvenli Bölge' Vaadiyle Sivilleri Sürmeyi Hedefliyor

Gazze İçişleri Bakanlığı, İsrail'in güneyde 'güvenli bölge' iddiasıyla Filistinlileri göçe zorlamayı amaçladığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 19:41
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 19:41
Gazze Yönetimi: İsrail 'Güvenli Bölge' Vaadiyle Sivilleri Sürmeyi Hedefliyor

Gazze Yönetimi: İsrail 'Güvenli Bölge' Vaadiyle Sivilleri Sürmeyi Hedefliyor

Mevasi ilanı ve broşürler tepki çekti

Gazze yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde 'güvenli bölgeler olduğu' yönündeki iddialarıyla Filistinlileri göçe zorlamayı amaçladığını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan ettiğini duyurmuş, aynı zamanda Gazze kentindeki Filistinlilere Mevasi'ye gitmeleri yönünde broşürler atılmıştı.

Bu gelişme üzerine Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve Gazze kentindeki binalar ile altyapıyı yıkarak Filistinlileri göçe zorladığını belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun yürüttüğü psikolojik savaşın başarısız olmasının ardından Gazze kentindeki binaları ve tesisleri yıkarak sivilleri sürmeye çalıştığı ifade edildi.

Bakanlık, yıkılan çok katlı binalar ile tesislerin askeri amaçlar için kullanıldığı yönündeki iddiaları 'asılsız yalanlar ve sivillere karşı işlenen suçları haklı gösterme çabası' olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin güneyinde güvenli insani bölge olduğunun bir 'aldatmaca' olduğu; yaklaşık 2 yıldır bu bölgelerde kadınlar ve çocukların hedef alınmasıyla İsrail'in iddialarının çürüdüğü vurgulandı.

Bakanlık, Filistinlilerin İsrail ordusunun iddialarına ve tehditlerine kulak vererek ordunun belirlediği bölgelere gitmeleri halinde, göç planlarının uygulanmasına hizmet etmiş olacakları uyarısında bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
2
Cho Hyun Washington'a Gidebilir: Georgia'daki ICE Baskını ve Gözaltılar
3
Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi
4
Samsun Bafra'da KADES Üzerinden Yalan İhbarda Bulunan Kadına Yasal İşlem
5
Pakistan'tan İsrail'in Gazze Sürgün Açıklamalarına Sert Tepki
6
Erzurum'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Yaya Öldü, Sürücü Gözaltında
7
Arnavutköy'de Silahla Yaralanma: Ömerli Mahallesi'nde Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı