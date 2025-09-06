Gazze Yönetimi: İsrail 'Güvenli Bölge' Vaadiyle Sivilleri Sürmeyi Hedefliyor

Mevasi ilanı ve broşürler tepki çekti

Gazze yönetimi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyinde 'güvenli bölgeler olduğu' yönündeki iddialarıyla Filistinlileri göçe zorlamayı amaçladığını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya platformu X'teki hesabından Han Yunus kentinde bulunan Mevasi bölgesini 'insani bölge' ilan ettiğini duyurmuş, aynı zamanda Gazze kentindeki Filistinlilere Mevasi'ye gitmeleri yönünde broşürler atılmıştı.

Bu gelişme üzerine Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yayımlayarak, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü ve Gazze kentindeki binalar ile altyapıyı yıkarak Filistinlileri göçe zorladığını belirtti.

Açıklamada, İsrail ordusunun yürüttüğü psikolojik savaşın başarısız olmasının ardından Gazze kentindeki binaları ve tesisleri yıkarak sivilleri sürmeye çalıştığı ifade edildi.

Bakanlık, yıkılan çok katlı binalar ile tesislerin askeri amaçlar için kullanıldığı yönündeki iddiaları 'asılsız yalanlar ve sivillere karşı işlenen suçları haklı gösterme çabası' olarak nitelendirdi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'nin güneyinde güvenli insani bölge olduğunun bir 'aldatmaca' olduğu; yaklaşık 2 yıldır bu bölgelerde kadınlar ve çocukların hedef alınmasıyla İsrail'in iddialarının çürüdüğü vurgulandı.

Bakanlık, Filistinlilerin İsrail ordusunun iddialarına ve tehditlerine kulak vererek ordunun belirlediği bölgelere gitmeleri halinde, göç planlarının uygulanmasına hizmet etmiş olacakları uyarısında bulundu.