Gazze'deki hastane saldırısı nedeniyle 3 günlük milli yas ilan edildi

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El Ehli Arap Hastanesi'ni bombalamasıyla aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de üç günlük millî yas ilan edildiğini twitter hesabından açıkladı.

ÜÇ GÜNLÜK MİLLÎ YAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğu çocuk ve masum sivillerden oluşan binlerce Filistinli şehit için saygının bir koşulu olarak Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan edildiğini söyledi. Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı bu büyük acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Bundan dolayı Türkiye'de üç günlük ulusal yas ilan ediyoruz." ifadelerine yer verdi.





Karar şu şekilde: "İsrail'in sivillere ve en son 17 Ekim 2023'te hastanelere yönelik saldırıları sonucu hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinlilerin acısını paylaşmak amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizde üç gün ulusal yas ilan ettik. Cumartesi günü gün batımına kadar bayrağın yarıya indirilmesi uygun görüldü."