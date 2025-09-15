Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı

Gebze'de aşırı hız uyarısına tokat atan sürücü O.C. (33), İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı; İçişleri Bakanı Yerlikaya "Gereği yapıldı" dedi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:16
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı

Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Gereği yapıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aşırı hız yapan bir sürücünün, kendisini uyaran babaya çocuklarının gözü önünde tokat attığını ve şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından "Gereği yapıldı" başlığıyla yaptığı açıklamada, sokakta aşırı hız yapan sürücüyü uyaran babaya, okula götürdüğü çocuklarının gözü önünde tokat atan şüphelinin 33 yaşındaki O.C. olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Çalışmalar sonrası şüphelinin İstanbul'da yakalandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Çocuklarının gözü önünde babaya şiddet uygulanması, yalnızca çocukların güven duygusunu değil, toplumumuzun huzurunu da doğrudan tehdit eden bir davranıştır. Toplum huzuruna kastedenlere, trafik güvenliğini hiçe sayan zorbalara karşı kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. 112 Acil Çağrı Merkezi'mizi arayın, biz gereğini yapalım."

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı
2
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor
5
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı
6
Mardin 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Karen Attiah, Charlie Kirk paylaşımları nedeniyle Washington Post'tan kovuldu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü